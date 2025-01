VÄIKELAPSE MURED JA RÕÕMUD | 10. osa: mis on koolitusprogramm „Imelised aastad“ ja kuidas see aitab sul oma last teadlikumalt kasvatada?

Selgub, et tegemist on pikaaegsema koolitusega, kus nad saavad lapsevanematega kokku nelja kuu vältel. Vanemad saavad koolituselt vajalikud teoreetilised teadmised, mida kodus praktikasse panna ja seejärel taas kokku saades on võimalik oma kogemusi teistega vahetada. Koolitusele on oodatud nii emad kui isad. Suurim kompliment on spetsialistide sõnul see, kui teine vanem otsustab samuti koolitusega liituda, sest on juba koolitusel osalenud vanema tegevuse pealt näinud, et õpitu tõesti toimib.