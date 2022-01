Pikk teadmatus enne hirmsat diagnoosi! Ema meenutab: ma ei julgenud kuu aega õieti magamagi jääda

Ühel ööl, pool aastat tagasi, ärkas Kristel iseäraliku heli peale. Lapse voodist oli kuulda katkendlikku hingamist ja korinat. Naine pani tule põlema ja nägi, et Karl oli oma voodis teadvusetu ja kontaktivõimetu ning kutsus ruttu kiirabi. Arstid jõudsid kohale mõne minutiga, lükkasid ema koridori ja hakkasid kähku last elustama. Hiljem haiglas ütles arst, et poisil tekkisid hingamis­raskused krampide tagajärjel, mis omakorda olid ilmselt põhjustatud palavikust.

Möödus poolteist kuud. Karl möllas koos teiste lastega suvises rannas. Korraga märkas Kristel, et poeg kukkus vette ja üles enam ei tõusnud. “Arvasin, et ta tõmbas vett kurku, ja kiskusin ta veest välja. Ta oli samasugune nagu tookord kodus. Teadvusetu, ei hinganud – nagu laip.” Seekord startis kiirabi 50 km