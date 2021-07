Piinlikud, humoorikad ja südantsoojendavad ülestunnistused emadelt: pühkisin selle lihtsalt oma beebi kombinesooni tagaküljele

Olgu selleks snäkkide näppamine ja selles isa süüdistamine või salamisi mõtlemine, et isegi terapeut ei suuda parandada neid kasvatusvigu, mida vanemana teinud oleme - keegi ei ole täiuslik, isegi mitte emad. Need on emade pihtimused - armsad, naljakad, torkavad.