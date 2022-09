Pere ja Kodu septembrinumbris | Kuidas saame luua lastele koolis turvalise ja kiusuvaba keskkonna?

„Mul on konkreetsed piirid, millest üle astuda ma ei luba,“ tõdeb Luisa Rõivas . Nende peres on kord selgelt paigas. Kui kokkulepetest astutakse üle, ei tunne Luisa endal süüd, kui teole järgneb karistus.

„Me ei ole rikkad. Me tuleme toime, aga raha meil üle ei ole. See on väga harv juhus, kui palgapäevaks on arvel rohkem kui sada eurot. Kuid ometi on meil koristaja.,“ tõstatab Henry põneva teema.