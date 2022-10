10 soovitust, mida lapse toetamiseks teha, kui märkad, et ta on liigselt arvutis või ekraanis

Hasartmängunõustamise keskus ja Jaan Aru jagavad järgmiseid soovitusi:

Näita, et sa hoolid. Lapsed tõlgendavad sageli ükskõik millist küsimust tema käitumise kohta kriitika või süüdistusena. Ära ütle, et ta teeb valesti. Ütle, et sa ei süüdista ega kritiseeri, vaid et oled mures mõningate muutuste pärast, mida oled märganud. Too need muutused ka konkreetselt välja, näiteks võivad nendeks olla väsimus, hinnete halvenemine, hobidest loobumine, vähenenud ajaveetmine sõpradega vms.