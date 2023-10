Liikumisõpetaja Siim Tõnisson: tihti on lapsevanemad teerullid, eemaldades kõik, mis võiks last takistada. Kui laps kukub suuskadel, siis ära tõsta teda üles, vaid õpeta

Üks asi on statistika, aga teine asi minu isiklik kokkupuude. Kui me jookseks siiani staadioniringe ja mängiks ülejäänud aja jalgpalli või rahvastepalli, siis saaksin ilmselt väita tõesti, et lapsed ei taha liikuda. Ma ei tahaks ise ka, kui peaksin nii üksluises tunnis käima. Mul ei ole jooksmise ja jalgpalli vastu midagi, naudin mõlemat tegevust väga. Noored meelitab liikuma aga mitmekülgsus ja see, et oleks lõbus.