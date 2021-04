Käime raamatukogus ehk kuus raamatusoovitust lastelt lastele!

“Littlest Pet Shop. Jutukogu”

Egmont Estonia, 128 lk

Jutukogu tõi meieni juba multikatest tuntud tegelased. Lugedes tekkis lastel tihti küsimus: kuidas see võimalik on? Selles uues ja imelises lemmikute maailmas on aga kõik võimalik! Lemmikud elavad nii põnevat elu, et ka laste fantaasia hakkab kõrgelt lendama, samas on neil loomakesi kerge endaga seostada. Raamatu seikluste käigus tuli lahendada eri olukordi, et sõpra aidata. Selle käigus sai naerda ja natuke ka kurvastada. Südamliku ja armsa raamatu läbiv teema ongi sõprus.

“Lumekuninganna ja igavene talv. Kuldsed lood”

Egmont Estonia, 320 lk

Preilisid on tabanud Elsa-­lummus! Ka raamatukogus leidis Kertu riiulitest kiirelt Elsa-teose. Selles sätendavas raamatus on üheksa lugu Elsa, Anna ja nende sõprade seiklustest. Osad olid meile tuttavad juba miljoneid kordi vaadatud multikast, osad uued. Kõik tegelased olid lastele teada, nii tekkis lugedes tunne, nagu kohtuks ammuste sõpradega. Raamatus on palju ilusaid pilte ja lood on kergelt loetavad. Vahepeal kostis laste suust ka multifilmist tuttav lauluviis ning kõvasti sai itsitada tegelaste naljade üle.



Andrus Kivirähk

“Leiutajateküla Lotte”

Eesti Päevaleht, 250 lk

Kuigi meil on kodus Lotte-raamat, oli Kertu kindel, et raamatukogust tahab ta laenata just “Leiutajate­küla Lotte”. Meil on see riiulil aukohal, olles ühtaegu aabitsaks, hea tuju loojaks ja magusa une väljameelitajaks. Raamat viib meid koeratüdruk Lotte, ta sõprade kassi­poeg Bruno ja jänesepoeg Alberti radadele. Saab osa Leiutajate­küla elanike tegemistest ja leiutiste võistlusest. Lugu on armas, pildid detailirohked. Kuniks lapsed süvenenult pilte uurivad ja detaile avastavad, jõuan mina rahulikus tempos juttu lugeda. Tähed on ka lapsele sobiva suurusega. Ja iga kord lõpetab meil selle raamatu lugemise küsimus: “Emme, millal me Lottemaale läheme?”

UKU VALIK

“Maailma looduse entsüklopeedia. Elusa looduse fantastiline maailm”

Tea Kirjastus, 504 lk