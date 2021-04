Distantsõpe kisub hinded alla | Ema: lapsel on iga päev üks, vahel harva kaks videotundi, kõik muu tuleb ise õppida ja õpetajale esitada

Märkused, puudutud tunnid, tegemata tööd ja kehv tagasiside õpetajatelt. Distantsõpe on viinud paljude ka seni koolis hakkama saanud laste õppeedukuse langustrendi. Vanemad on meeleheitel, palkavad eraõpetajaid ja kaaluvad, kas paluda ise, et laps jääks klassi kordama.

Elin Järvsaar 8