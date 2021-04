Näitleja Lauli Otsar lapseootusest koroonaajal ja haiguse põdemisest: kui Lydial palavik tõusis, ei tulnud selle pealegi, et tegu on koroonaga

Millest Pere ja Kodu aprillinumbris veel juttu, vaata SIIT!

Mismoodi Lydia sünd on teie suhet mõjutanud?

Karl: Minu arvates on meie läbisaamine väga hea, laias laastus ei ole palju muutunud. Kuna Lauli saab lapsega nii hästi hakkama, siis minu põhitöö on Lauli õnnelikuna hoida.

Lauli: Nii on. Mulle oli alguses kõige raskem see, et Karli elu ei saanud nii palju mõjutatud kui minu oma. Arvasin, et see jaguneb võrdsemalt, aga kujutlus sellest, kuidas on elu lapsega, ei vastanud reaalsusele. Mul läks natuke aega, et teha sellega rahu ja aru saada, et laps on nagu projekt: peabki olema üks inimene, kes vastutab, ja algul on selleks ikka ema.

Teie peres põdesid ema ja beebi koroonat – see võis päris hirmutav olla?

Ma ei tulnud jaanuaris, kui Lydial palavik tõusis, selle pealegi, et tegu on koroonaga. Arvasin, et see on lihtsalt hammaste tulekust.