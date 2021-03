Maria blogi: oma beebi võtsin selle lasteaia nimistust ära, kus õpetajad "savi see tervis" suhtumisega on

Siis ilmus järgmisena artikkel sellest, kuidas lapsevanemad on saamatud oma laste kasvatamisel ning seetõttu veavad neid lasteaeda. Toodi ka välja see, et isegi kui lapsevanem saamatu ei ole, siis on ta kindlasti mugav, sest miks muidu laps lasteaeda saadetakse. Kohati jääb mulje, et lugupeetud kasvatajad teavad paremini pereolusid kui pere ise.

Ka minu tutvusringkonnas tekkis sel teemal arutelu. Meil laps kodus, aga arutelu seisnes selles, et kas see kui lasteaiakohatasu ei nõuta, on piisav tugi lapsevanemale lapse koduseks jätmiseks. Teisisõnu kas selle 81€ eest ja natuke toiduraha ka peale on päriselt võimalik osta lapsehoidjateenust piisaval määral, et laps saaks olla kodus järelvalvega. Reaalsus on ju, et kui lapsehoidja võtab 5€ tunnist, siis see 80€ kulub kiirelt ära.

Koduseks ise ka jääda ei saa, sest palgasumma on suurem kui 81€ ja kahjuks 81€ eest liisinguid/laene makstud ei saa. Inimesed kujutavad ette seda, et töökohtadeks on vaid eesliinitöötajad ja siis kodukontoris töötavad inimesed. Meelest aga lähevad need, kes osalevad tootmises. Vaevalt mõni endale korterisse palkide saagimiseks saeveski püsti saab panna, et ühe käega saeb palki ja teisega värvib lastega vihikuid. Ei ole just palju ehitajaid, kes saavad kodustes tingimustes ehitatava maja seina püsti panna ja siis seljas kohale vedada ja paika monteerida. Seega on olemas veel väga palju ametikohti eesliinitöötajate ja kodukontoris töötavate inimeste vahel. Nende töö vajab ikkagi tegemist olenemata sellest, kas kohaliku keskuse H&M on kinni või lahti.

Mis mind aga turri ajas, oli see, et kui soovisin lasteaiast nõu, milliste vahenditega last edasi õppes aidata, et ta siiski kooli minnes oleks tasemel, öeldi rühmast lihtsalt, et ma toogu laps sinna. Minu jaoks täiesti mõistetamatu – ühest küljest tuleb need lapsevanemad mutta tampida, kel pole võimalik lapsi kodus hoida ja kui soovida pedagoogide juhendamist, siis enne saad soovituse hoopis laps kohale viia, mitte nõu ja abi.