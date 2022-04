Me oleme mehega tihti arutanud, milliseid õppetunde meie lapsed meile jagavad. Tihtipeale ma mõistan, mida minu laps tahab mulle praegu õpetada, aga ikkagi on ajus pigem kohustused ja asjalikud asjad: kui laps tahab liivakastis kooke teha, siis kipun pigem mõtlema sellele, et appi, mul on vaja kodus veel see ja see ära teha. Aga tema oskab lihtsalt olla ja nautida praegust hetke ning tegevust. Miks mina seda ei suuda?