Kliiniline psühholoog: vägivaldsed vanemad hirmutavad last öeldes, et kui ta toimuvast räägib, viiakse ta lastekodusse

„Kui märkame, et lapsega võib midagi halvasti olla, on kõige olulisem oma pead mitte ära pöörata. Laps võib valida välja ainult ühe täiskasvanu, kellele oma murest rääkida ja teha seda vaid ühe korra. Siis on täiskasvanu vastutus mitte öelda lapsele, et kannata ära või käitu paremini, vaid tegutseda ja last aidata,“ selgitab kliiniline lastepsühholoog Mariana Saksniit, kes töötab igapäevaselt lastega, kes on vägivalda kogenud või pealt näinud.