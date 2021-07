Beebil peab laskma nutta ehk 6 levinud nõuannet, mida Eesti emad heaks ei kiida

LOE KA: SUUR RAHASPIKKER | Kõik, mida pead teadma sünnitus- ja vanemahüvitisest: loe ja ära jää ilma ühestki eurost

Uurisin mitmelt Eesti emalt, millised on põhilised mitte nii väärt nõuanded, mis neile antud on ja mida nad järgida pole tahtnud. Siin on kuus kõige populaarsemat teemapüstitust.

Lapsel peab laskma nutta!

Beebide nutt on vanemaid vastasleeridesse jaotanud juba enne interneti algusaegu. On neid, kes väidavad raudkindlalt, et beebi kasutab nuttu vanemaga manipuleerimiseks ja et see pärast sööki abitult piima suust välja ajav väike tegelane on tegelikult kurikaval mastermind, kes tahab lihtsalt vanemaid oma pilli järgi tantsima panna.

Ent on neidki, kes hakkavad beebit lohutama juba viis minutit enne seda, kui nad teoreetiliselt võiksid nutma hakata. Mõistagi mahub selle musta ja valge vahele veel üsna mitu halli varjundit. Kõige levinum soovitus vanematele on siiski enamasti sama: las ta nutab! Las ta nutab end ise magama, muidu jäädki teda igavesti süles magama kussutama. Las ta nutab, kui miski ei sobi, muidu hakkabki uskuma, et saab alati kõike, mida tahab...

Anne ei teadnud värske emana, mida gaasivalud endast kujutavad või millistel erinevatel põhjustel üks vastsündinu üldse nutta võib. "Kui mähe oli vahetatud ja laps söödetud, siis oli mõistus edasise osas otsas. Eriti kui ka endal oli nutumaik kurgus ja jõuvarud otsakorral.” Anne lähedased andsid talle teada, et ta on oma hädades ise süüdi. Laps peab ometigi õppima end ise maha rahustama ja kuni naine tal end magama nutta ei lase, polegi midagi loota. "Ta oli ju ainult paarinädalane," on Anne endiselt šokeeritud sellest, et seda nuttu nimetati lapse kapriisiks.

Meeleheitel ja kurnatud naine otsustas siiski lähedaste nõu kuulda võtta.