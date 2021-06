LOE KA: Pere ja Kodu juuninumbris | Ema pihtimus: seisin rõdul, laps süles, ja mõtlesin, et hüppan alla

Rebeccal on kaks last: kahene Charlie ja kolmekuune Charlotte. “Charlie on olnud meil varane ärkaja kogu aeg. Kui päeva­unesid oli rohkem, kippus ta tõusma lausa kell 4. Praegu ärkab Charlie 5.30–5.45 ja Charlotte 6–7 vahel."

Ema on proovinud eri nippe, et Charlie ärkamisaega nihutada. “Esimene soovitus oli, et “pane laps hiljem magama”. Tegelikkuses on see kõige tobedam asi üldse, teab ta täna.

Oma lugu laste ülivarajase ärkamisega jagavad ka Elis ja Eva - nemadki on katsetanud väga erinevaid trikke ja nippe olukorra parandamiseks ja nende ning unenõustaja kogemused aitavad ehk ka sul