Pere ja Kodu juulinumber

Mõtteline piir, kui vana lapse võib mõneks tunniks üksi koju jätta, on Eestis justkui veetud, kuid seadusega midagi määratud pole. Kas vaja oleks see ka rangelt paika panna, nagu on tehtud mitmetes teistes riikides?

On vanemaid, kes soovivad, et nende lapsuke saaks nime tuntud filmistaari või laulja järgi. On neid, kellele on tähtis, et lapse nimi oleks originaalne ja tähendusrikas. Vaata järgi, kuidas Eestis nimed kujunenud on. Kas tead, kui palju sinu nime Eestis esineb? Aga su lapse oma? Artiklist leiad laheda interaktiivse lahenduse, mille abil saad selle järgi uurida!