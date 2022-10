Pere ja Kodu oktoobrinumbris | Teismelise eri! Mõtteid ja ideid, mis aitavad sul noort paremini mõista ning toetada

Pere ja Kodu peatoimetaja Elin Järvsaar mõtiskleb seekordses veerus, kas laps või teismeline on alati kodu peegel.

Ühes lapsevanemate sotsiaalmeediagrupis juhtusin teemapüstitusele, kus ema oli mures oma väikese lapse uue ja üsna inetu kombe pärast – nokkida nina ja seejärel leitud saadused suhu pista. Ema tundis vajadust postituse lõpus ära märkida, et ta pole ise kunagi lapsele sellist eeskuju näidanud...

Ilmselt oli see lapsevanem ära hirmutatud legendaarsetest ütlustest „Laps on kodu peegel“ või „Ega käbi kännust kaugele kuku“. Mina arvan, et kukub küll.

Seekordse numbri pühendasime umbes kolmandiku ulatuses teismelisi puudutavatele muredele ja rõõmudele.

Teismeliseiga pole vanematele peaaegu kunagi lihtne. Mudilasi suunates on meil tihti ootus, et neist kasvavad just need inimesed, keda me vormime – rääkides nendega viisakalt ja ilusas keeles, ei saa nemadki ju tulevikus end muudmoodi väljendada. Õpetades, kui oluline on haridus, on ju loogiline, et nad kasvavadki selles teadmises ja seavad alati õppimise oma prioriteediks. Kui me laste nähes suuri pidusid ei pea ning räägime alkoholi ja tubaka halbadest mõjudest, jääb see lapsele loomulikult külge.

Ja siis äkki on sul kodus ropendav ja uksi paugutav teismeline. Võib-olla on ta otsustanud kanda üksnes lõhkisi riideid, tõmbab endale igal hommikul enne kooliminekut süsimusta lainerijoone silmadele ja teatab reede õhtul, et läheb sõpradega peole, kust ei puudu ka mõned õlled... Õppimine teda väga ei köida.

Laps on kodu peegel?

Kui me vanematena suudaksime endale öelda, et laps ei ole kodu peegel ega peagi olema. Et on okei, kui meie lapsed ei mõtle ega käitu nii nagu meie. Teismeiga näitab, et neis on peidus palju rohkemat kui see, mida me neile teadlikult õpetanud oleme. Nad katsetavad, nad õpivad. Neist on sirgunud isiksused ja meil on aeg hakata neid usaldama. Vanemate siira huvi ja toega leiavad nad oma tee.