PERE JA KODU MÄRTSINUMBRIS | Päevakava poolt ja vastu: ma ei soovi kõige lõbusamal mänguajal oma last magama sundida

Helistasin Birgit Sarrapile jaanuari keskel, et kutsuda teda meie märtsinumbri kaanele. Kohtusin temaga viimati kolme aasta eest, kui ta perest ise ajakirjanikuna loo tegin. Birgit võttis telefoni oma tavapärase energiast pakatava häälega ja vastas kohe: “Aga miks ka mitte!” Pärast jaatavat vastust ajasime veel paar minutit juttu, justkui meie viimasest intervjuust poleks üldse kolm aastat möödas ja me teaksime teineteist hästi. Kõnet lõpetades tundsin, kuidas mul käis üle kere see mõnus judin, mis algab kuskilt tagant õlgade kohalt, jookseb siis sähvatusena varbaotsteni välja ning jõuab tagasi õlgadeni, ajab suunurgad üles ja tekitab hea tunde. Serotoniin, see õnnehormoon. See pühkis korraks kõik muud mõtted peast.

“On meie ühine otsus, et avalikus ruumis me negatiivset ei jaga. Halba on maailmas niigi palju,” ütleb Birgit selle numbri kaaneloos. Jah, halba on tõepoolest palju ja seetõttu on maailmal väga vaja selliseid jah-inimesi nagu Birgit. Inimesi, kes ütlevad sulle hästi lihtsalt selleks, et hästi öelda. Nõustuvad põnevate pakkumistega, sest ei näe põhjust keelduda. Naeratavad ainuüksi naeratamise pärast, on loomupäraselt energiast pakatavad.

Hirmsad sündmused, mis iseseisvuspäeval meist vaid mõned riigid eemal algasid, näitasid eriti teravalt, kui õrn on inimese vaimne tervis ning kui äkki võivad tekkida hirmu- ja isegi paanikahood. Kui palju maailmas toimuv meid mõjutab. Sellistel aegadel on meil eriti vaja inimesi, kes meid negatiivsete mõtete rattast korrakski välja tõmbavad ja viskavad oma olemusega õhku annuse serotoniini.