PERE JA KODU MAINUMBRIS | Väsinud ema: unenõustajaga suheldes süttis tuluke meie tumeda tunneli lõpus – ehk leiame tõesti uneprobleemidele lahenduse

“Olen õppinud, et kui sul on hästi, tuleb seda öelda. Eestlastele on omane lõputu kannatamine ja rõõmu salgamine, aga minu temperamendiga see ei sobi,” tunnistab Marina Kaljurand.

Sel kevadel ja suvel kutsume Delfis ning ajakirjades Pere ja Kodu , Eesti Naine, Anne & Stiil, Oma Maitse, Maakodu ning Tervis Pluss ellu rubriigi “Uus sõber”, mis koondab Eestisse saabunud ukrainlaste kogemus-, kohanemis- ja edulood. Nii kaua, kui nende mehed võitlevad seal nii enda kui ka meie vabaduse eest, saame meie nende naistele ja lastele näidata, et Eesti rahvas soovib neid siia. Et Eesti rahvas võtab nad sõbralikult vastu ning kohe, kui nad jalad alla on saanud, oleme neile tänulikud, kui nad soovivad meiega sõbruneda.

Võib-olla said sa hiljuti uue sümpaatse kolleegi. Ehk leidis su tütar või poeg endale toreda sõbra. Vahest on sul nüüd uus naeratav naaber, kellega rõdu peal hommikukohvi juues paar sõna vahetada. Üks mu tuttav pere näiteks leidis endale kaua otsitud usaldusväärse lapsehoidja – sel pikaaegse kogemusega ukraina lasteaiaõpetajal olla soovijate järjekord uksest välja ulatunud. Võib-olla tekib sõprusest ukrainlastega peagi uusi armastuslugusid, uusi peresid, uusi nöbininadest lapsi Eestile?

On vähe eestlasi, kes pole kätt külge pannud, et sõja tõttu kannatavaid ukrainlasi aidata. Annetada on alati lihtsam, kui endal rahaasjad korras.

“Venemaa püüab ukrainlasi panna uskuma, et neil pole sõpru, keegi neid ei taha, andku parem alla. Meie asi on neil mitte lasta alla anda – öelda, et te elate selle üle, me aitame teid. Me oleme selle sõja tagala,” räägivad Tallinna vabatahtlikud kirglikult.

“Esimene reaktsioon oli muidugi šokk! Mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Helistasin kohe mehele ja ütlesin, et tead, neid ei ole seal mitte üks ega kaks, vaid kolm,” meenutab Liina Laissaar möödunud aasta jaanuarikuud.

Kõik te kindlasti vaatate pealkirja ja mõtlete rõõmsalt, et oh, tahaks teada küll, sest lastega reisimine ja puhkamine on tõesti maru kallis ettevõtmine.

“Kuidas sa jaksad?” küsib sõbranna, kui kuuleb, et mu äratus on iga päev kell 4.45 ja magama sätin end pärast kümmet õhtul. “Ei jaksagi!” vastan enesekindlalt.

Sain emaks 14 aastat tagasi. 2 aastat ja 10 kuud tagasi sündis Preili ning 1 aasta ja 8 kuud tagasi Pesamuna, taas kord tüdruk. Mu esimesed kaks last on maganud üsna kenasti. Ka väikseim oli esimesel eluaastal tubli magaja, kuid teise aasta algul muutus kõik.

“Mis sa oled nüüd puudega või?” küsis üks vähem delikaatne sõber jahmunult, kui talle oma aktiivsus- ja tähelepanuhäirest kilkasin. Tjah, kuidas võtta.

“Teraapias saime aru, et me ei kuule tüli käigus seda, mida teine tegelikult ütleb. Kumbki pool on kinni oma valus ja tegeleb oma katkiste kohtadega,” räägib Brita, kelle suhte päästis paariteraapia.

Ma nii soovin, et me emadena paneksime endile vähem puid alla. Tunneksime päriselt, et oleme piisavalt head, muretseksime vähem ja lubaksime elul ka lapsevanema rollis rohkem voolata.

Selleks, et lapsega arendavaid tegevusi ette võtta, ei ole vaja osta kalleid mänguasju. Piisab, kui avatud meelega vaatad, mida parasjagu kodus leidub. Sa võid üllatuda, kui piiritu on sinu lapse fantaasia!

Toimetus sai kirja: “Meie vanaema-vanaisa võtsid koju koera, et mu viieaastasele pojale heameelt teha. Paraku on selgunud, et laps kardab koera niivõrd, et ei suuda tema läheduseski olla – hakkab nutma ega rahune enam. Mida teha?”

Mai on emadepäevakuu, esimeste soojade ilmade ja valgete ööde kuu. On aeg unistada suvest, varvaste kastmisest vulisevasse ojja ja metsmaasikate pikkimisest kõrrele, aga muidugi ka oma tulevikust. Teie ees on Katrina Tangi imelised fotod ja laste vahvad unistused.

“Siin on kõik vajalikud tingimused õnnelikuks lapsepõlveks. Meie riigis on tavaline, et mehed on isaduse üle väga uhked ja laste kasvatamisega tihedalt seotud,” räägivad Monika ja Aleksandar Lekić, kes elavad 2004. aastast koos Belgradis.

Maitsvad pirukad on eriti nämmad värskena pühapäeval lõunasöögiks, aga ka soojendatuna argiõhtul kiireks kõhutäieks. Nutikamad pistavad veel moonipalmiku viilud küpsetus­paberiga kihiti sügavkülmikusse, et koduseid tervislikke magusavarusid täiendada. Kui kutsud ka lapsed küpsetama, siis aasta-kahe pärast üllatavad nad sind emade-isadepäeval ehk juba päriselt enda tehtud pirukaga.

Kertu (4) ja Uku (7) valmistuvad emadepäevaks. Seekordsest koos­tegemisest sünnib kosmiliselt äge siidrätik, mis mälestuseks ema kaela kallistama jääb.

Pere ja Kodu lasteosa kaasautor Krista Kruve tutvustab raamatuid, mida ta lapsed Uku (7) ja Kertu (4) raamatukogust välja valivad.

Elas kord hambaarst doktor Plomm. Tal oli kittel ja puur ja üles-alla käiv tool, aga ta polnud päris tavaline doktor.